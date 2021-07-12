وزير الصحة الصربي: لقاح "سبوتنيك v" جيد جدا ونحن نعتز بأننا سنصنعه

قال وزير الصحة الصربي، ميرساد جيرليك، اليوم الاثنين، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لم يتسبب في أي أعراض جانبية سلبية على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

وأشار جيرليك إلى أن نصف سكان بلاده تقريبا تلقوا التطعيم ضد "كورونا" وأبدوا اهتماما كبيرا باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأكد وزير الصحة أن جميع الأعراض الجانبية الناتجة عن كل لقاح يتم أخذها بالاعتبار حتى نهاية الوباء في العالم.

وأشار جيرليك إلى "أن صربيا استخدمت أربعة لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا خلال حملة التطعيم التي بدأت في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي: سبوتنيك V وسينوفارم وفايزر وأسترازينيكا، ولم نرصد حدوث أي أعراض سلبية جسيمة مع أي من هذه اللقاحات".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V تحديدا، فقد تسبب هو ودواء واحد آخر، بأقل قدر من الأعراض الجانبية، فالحديث يدور عن لقاح جيد جدا، ونحن نعتز بأننا سنصنعه".

وشدد على أن جميع اللقاحات التي تلقتها صربيا، في وقت سابق، "من أصدقاء وأخوة من روسيا" قد استخدمت بالفعل.