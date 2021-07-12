ترامب: أصبحت أكثر سوءا بعد عزلي مرتين... وكان هناك "عشقا في الهواء" يوم 6 يناير

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه أصبح "أكثر سوءا" بعد أن تم عزله مرتين خلال فترة ولايته.

وقال للجمهور خلال تجمع محافظ في ولاية تكساس: ""لم أختلف، لقد تم عزلي مرتين، لقد أصبحت أسوأ، أصبحت أسوأ".

ويأتي تصريح ترامب ردا على تعقيب السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز، عقب أول محاكمة لعزله، إذ أكدت أن "الأزمة سيكون لها تأثير دائم عليه".

وقالت كولينز، في فبراير/ شباط 2020: "أعتقد أن الرئيس تعلم من هذه القضية، لقد تم عزل الرئيس، وهذا درس كبير جدا له".

وأشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تجمعه، أمس الأحد، على نطاق واسع بأولئك المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، واستخدام مرارا وتكرارا كلمة "حب" لوصف نغمة الحدث، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

كما بلغ ترامب أبعادا جديدة عن هجوم الكابيتول، وذلك خلال حديث أجراه، أمس الأحد، مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، والذي قال فيه إن هناك "عشقا في الهواء" في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما حضر "أكثر من مليون شخص" تجمعه الخاص بمناهضة نتائج الانتخابات، والذي أعقبه هجوم مبنى الكابيتول من جانب أنصاره.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن هناك "مهرجان حب" بين شرطة الكابيتول والمتمردين، إذ كان محدثي الفوضى "رائعين"، و"كان عليهم" إطلاق سراح المحتجزين، بحسب قوله.

واقتحم مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن تجمع الآلاف رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وتعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن.

وقرر مجلس النواب في الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد، ولكن مجلس الشيوخ برأ ترامب لاحقا.