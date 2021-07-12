بايدن: نقف مع الشعب الكوبي في دعوته للحرية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن بلاده تساند دعوة شعب كوبا إلى الحرية والإغاثة من وباء كورونا، والتخلص من عقود من القمع.

جاء هذا في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".

وخرج آلاف الكوبيين الغاضبين، أمس الأحد، إلى الشوارع من العاصمة هافانا إلى سانتياغو، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر والقيود المفروضة بسبب وباء كورونا وما وصفوه بالإهمال الحكومي.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال بايدن: "الشعب الكوبي يؤكد بشجاعة أن الحقوق الأساسية والعالمية، ومنها حق الاحتجاج السلمي، والحق في تقرير مستقبلهم بحرية يجب أن تحترم".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدعو النظام الكوبي إلى الاستماع لشعبه، وتلبية احتياجاته في هذه اللحظة الهامة بدلا من إثراء نفسه".

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان إن واشنطن: "تدعم حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء كوبا وتدين بشدة أي عنف أو مضايقة للمتظاهرين السلميين".