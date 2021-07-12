بريطانيا تتعهد بـ 21 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في مناطق الصراعات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستوفر 21 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في المناطق التي تشهد صراعات حول العالم، وخاصة في آسيا وأفريقيا.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن التمويل الذي تبلغ قيمته 15.8 مليون جنيه استرليني (نحو 21.9 مليون دولار أمريكي)، يركز على دعم تعليم الأطفال في الأردن وسوريا ولبنان، وميانمار، إضافة إلى مناطق شمالي نيجيريا وجنوبي السودان.

تمويل بحث جديد بقيمة 15.8 مليون جنيه💷 يركز على أفضل السبل لتعليم الأطفال👧🧒 في #سورية و #الأردن و #لبنان وشمال نيجيريا وجنوب السودان وميانمار، والتي فيها حاليا نحو 3 ملايين من الأطفال اللاجئين أو النازحين بسبب الصراع.https://t.co/cvL9L2eEbw pic.twitter.com/jdnT09wJwq — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) July 12, 2021

ولفتت الخارجية البريطانية إلى وجود نحو 3 ملايين من الأطفال، سواء من اللاجئين أو النازحين، ممن يحتاجون إلى التعليم في مناطق الصراعات، مشيرة إلى أن بريطانيا تعهدت بتوفير هذا التمويل قبل استضافتها مع كينيا للقمة العالمية للتعليم في لندن، المقرر انعقادها خلال الشهر الجاري.

الأطفال الذين تأثرت حياتهم بسبب الحروب أو الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية عادة ما يواجهون عرقلة شديدة بتعلمهم. وذلك له تبعات تؤثر عليهم طوال حياتهم. والفتيات هن الأكثر تضررا. https://t.co/cvL9L2eEbw — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) July 12, 2021

ولفتت الخارجية البريطانية إلى أهمية مواجهة آثار الصراعات طويلة الأمد، مشيرة إلى أن تلك الأزمات تضاعف احتمال تسرب ملايين الأطفال من التعليم في المستقبل، وخاصة الفتيات.