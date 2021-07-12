الصحة العالمية: لا ينبغي للدول الغنية طلب جرعات معززة بينما لم يحصل آخرون على اللقاح

قالت منظمة الصحة العالمية إن الدول الغنية لا ينبغي أن تطلب جرعات معززة لسكانها المطعمين، في الوقت الذي لم تحصل فيه حتى الآن دول أخرى على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء هذا اليوم الاثنين، في تصريحات للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مدير المنظمة: "تزايدت أعداد الوفيات مرة أخرى جراء الجائحة، وأصبحت السلالة المتحورة "دلتا" هي السائدة، والكثير من الدول لم تحصل بعد على جرعات كافية من اللقاح لحماية العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف: "الفجوة العالمية في إمدادات لقاح كورونا متفاوتة وغير منصفة بشكل هائل. بعض الدول والمناطق تطلب بالفعل ملايين الجرعات المعززة، قبل أن تحصل دول أخرى على إمدادات لتطعيم العاملين لديها في القطاع الطبي والفئات الأكثر عرضة للإصابة".

وتحدث المسؤول الدولي بشكل خاص عن شركتي تصنيع اللقاح "فايزر" و"موديرنا"، باعتبارهما شركتان تهدفان إلى تقديم جرعات تنشيطية في دول بها بالفعل مستويات عالية من التطعيم.

وقال تيدروس إنه ينبغي عليهما بدلا من ذلك، توجيه الجرعات إلى برنامج "كوفاكس" الهادف إلى ضمان الوصول المتساوي للقاح.