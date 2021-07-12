بوريل: الوضع في تيغراي يزداد سوءا والإقليم معزول عن المنطقة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي "يزداد سوءا"، لافتًا إلى أن الإقليم تم عزله عن المنطقة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي يزداد سوءا رغم وقف إطلاق النار والإقليم تم عزله عن المنطقة".

وأضاف أن "الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي يتطلب التفكير في إجراءات مشددة والوضع يزداد سوءا رغم وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت سلطات إثيوبيا السماح لطائرات المساعدات الإنسانية بالوصول إلى إقليم تيغراي، لكن رئيس الطيران المدني الإثيوبي أكد عدم وصول أي رحلات من هذا النوع إلى الإقليم حتى الآن.

بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.