الاتحاد الأوروبي ينظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، عن احتمال فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب تفاقم مسألة تدفق المهاجرين إلى ليتوانيا.

وقال بوريل في إيجاز صحفي عقب اجتماعات المجلس الأوروبي: "لقد اتخذنا عددًا من الإجراءات التقييدية ونحن مستعدون لفرض عقوبات جديدة كإجراءات جوابية على استخدام الهجرة كأداة للضغط".

وأشار بوريل إلى أن الجمعية سجلت زيادة في تدفق المهاجرين من بيلاروسيا، ليس فقط إلى ليتوانيا، ولكن أيضًا إلى بولندا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرغيس، إن حكومة بيلاروس تقوم بنقل المهاجرين بشكل غير قانوني ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرس جولة خامسة من العقوبات عليها.

وبدأت ليتوانيا، يوم الجمعة الماضية، بناء حاجز من الأسلاك الشائكة بطول 550 كم على حدودها مع بيلاروسيا بعد اتهامها للسلطات البيلاروسية بإرسال مئات المهاجرين العراقيين بشكل غير قانوني إلى أراضيها.