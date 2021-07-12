أردوغان: المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.