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    مروحيات بلاك هوك في مطار بن غوريون

    البنتاغون يعلن منح الجيش الأفغاني 37 مروحية "بلاك هوك"

    © REUTERS / AMIR COHEN
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    قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستعزز سلاح الجو الأفغاني بـ37 مروحية طراز "بلاك هوك"، وستساعد في تجديد جزء كبير من أسطولها من المروحيات الروسية "مي 17" لتطوير قدرات الجيش الهجومية.

    واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "سوف نمنحهم 37 مروحية هليكوبتر أخرى من طراز "بلاك هوك". هذا أكثر مما لديهم الآن، وبالتالي مضاعفة قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية.. واتفقنا على المساعدة في تجديد جزء كبير من أسطولهم من مروحيات "مي 17".

    الجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية
    © AFP 2021 / SHAH MARAI
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    وأضاف أن "الولايات المتحدة ستمنح الجيش الأفغاني ثلاث طائرات هجومية أخرى من طراز "سوبر توكانو"، ما يزيد من تفوقها العسكري على قوات المعارضة".

    والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، غران هيواد، لوكالة "سبوتنيك"، في إجابة عن سؤال عما إذا كانت أفغانستان بحاجة إلى دعم دولي لمواجهة هجمات "طالبان"، وما نوعيته: "في هذا الصدد، علينا أن نوضّح بصراحة العلاقات والهجمات المشتركة التي تشنّها طالبان، والمقاتلون الأجانب والفصائل الإرهابية الإقليمية والدولية مثل داعش والقاعدة ضد المدنيين وقوات الدفاع".

    وأضاف: "حاليا، تهاجم طالبان المدنيين وقوات الأمن والدفاع بالتواطؤ مع المجموعات والشبكات الإهابية الإقليمية والدولية".

    وتابع: "لذلك، التهديدات ليست منحصرة بالجغرافيا الأفغانية، والمماطلة في التحرّك والعمل المشترك لدول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية لمواجهة هذه التهديدات سيفضي إلى تمدّد وتوسّع قواعد وبؤر هذه الجماعات الإرهابية في المنطقة، ومن جهة أخرى سيترك أثرا بالغا على أمن واستقرار المنطقة".

    وأشار المتحدث باسم الخارجية الأفغانية إلى أن "المحافل الدولية تعهّدت بالتعاون مع أفغانستان بمواصلة تقديم المساعدات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية لحكومتنا، كما أنّه ومن المفترض، ودعما لقوات الأمن الأفغاني، تسليمنا سبع حوّامات "بلاك هوك" ومعدات عسكرية الأسبوع المقبل".

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