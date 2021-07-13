وزير الصحة الفرنسي: إصابات كورونا تتضاعف كل خمسة أيام

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.

جاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا يجعل تطعيم العاملين في قطاع الصحة إلزاميا.

وقال فيران لقناة تلفزيون (بي.إف.إم) إن الإصابات "بالفيروس تتضاعف كل خمسة أيام"؛ بحسب "رويترز".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قواعد جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا أمس الاثنين، من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم، كما سيتعين على الراغبين في الذهاب إلى السينما أو ركوب القطار إظهار ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة فحص سلبية.