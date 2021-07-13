إيران تقول إنها تتابع ما يجري داخل أفغانستان بحساسية وتدعو لتشكيل حكومة جامعة

أعربت إيران عن قلقها حيال التطورات في أفغانستان بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" التي تتوسع رقعة نفوذها في البلاد، داعية لتشكيل حكومة تضم كافة الأطياف الأفغانية.

طهران - سبوتنيك. قال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "ما يجري في أفغانستان مهم بالنسبة لنا، ونتابع بحساسية التغيرات في الداخل الأفغاني".

وأضاف ربيعي، "نرفض العنف من أي طرف من الأطراف المتنازعة في أفغانستان، ونطالبهم بتشكيل حكومة تجمع كافة الأطياف وتؤمن مصالح الشعب".