الخارجية: إثيوبيا تأسف لتعطيل وتسييس المسار التفاوضي الثلاثي حول سد النهضة

قالت الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء إن أديس أبابا تأسف لتعطيل وتسييس المسار التفاوضي الثلاثي حول سد النهضة.

وتابعت إثيوبيا إنها ملتزمة بإنجاح المسار التفاوضي برعاية الاتحاد الإفريقي بخصوص سد النهضة والخروج بنتيجة مقبولة من الأطراف.

وحثت إثيوبيا مصر والسودان على التفاوض بنية حسنة من أجل الوصول إلى نتائج مثمرة.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مؤخرا دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة، بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

وبعث آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، يوم الجمعة، رسالة طمأنينة لكل من مصر والسودان بشأن عملية ملء سد النهضة، مؤكدا أنها لن تضر بمصالح الدولتين المائية، بينما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، أن مصر ستدافع عن مصالحها المائية بكل السبل المتاحة.