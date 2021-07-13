الحكومة الإيرانية: المفاوضات جارية مع أمريكا لتبادل السجناء في البلدين

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تبادل السجناء"، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتنفيذ العملية لأسباب وصفها بـ"الإنسانية".

طهران – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الحكومة في إيران، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، إن "المفاوضات جارية لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وإذا تم الإفراج عن السجناء الإيرانيين، وتأمين مصالح البلاد، ووصلت المفاوضات إلى نتيجة، فسيكون لدينا المزيد من المعلومات لإعلانها في هذا الصدد".

وأضاف: "لأسباب إنسانية، إيران مستعدة لتبادل جميع السجناء السياسيين الأمريكيين مقابل إطلاق سراح جميع السجناء الإيرانيين حول العالم، الذين تم اعتقالهم بأمر من واشنطن".

وكان مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، أعلن عن محادثات عبر وسطاء لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، لافتا إلى أن طهران لم تغلق باب المفاوضات من أجل إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في الخارج.

وقال واعظي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هناك محادثات حول تبادل السجناء عبر وسطاء حتى نتمكن من إطلاق سراح جميع السجناء مع الولايات المتحدة أو دول أخرى"، مضيفا أن "طهران لم تغلق باب المفاوضات من أجل إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في الخارج". وتابع: "لطالما أثيرت قضية تبادل السجناء ولم نعترض عليها ودائما ما تثار بيننا وبين الآخرين".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص في إيران، روبرت مالي، إن "إدارة الرئيس جو بايدن، تريد إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران، ولن تقبل اتفاقًا جزئيًا للإفراج عنهم".

يشار إلى أنه، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، في نفس وقت تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، أطلقت طهران سراح عدد من المواطنين الأمريكيين، من بينهم جيسون رضائیان، وأمیر حكمتي، وسعید عابدیني، ونصرت‌ اله خسروي رودسري.