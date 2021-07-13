فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو بسبب حقوق الملكية الفكرية

قضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية بتغريم شركة غوغل 500 مليون يورو (593 مليون دولار) لإخفاقها في الالتزام، على نحو كامل، بأوامر مؤقتة موجهة لها في نزاع مع ناشري الأخبار في فرنسا.

ويتعين على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "غوغل" طرح اقتراحات في غضون الشهرين المقبلين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم. وإذا لم تلتزم بذلك فسوف تكون عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو يوميا.

وقال المتحدث باسم الشركة لوكالة "رويترز": "تصرفنا بنيّة حسنة طوال العملية بأسرها الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق والحقيقة بشأن كيفية عمل الأخبار على منصاتنا".

وتتهم مؤسسات إعلامية فرنسية "غوغل" بالتقاعس عن بدء محادثات بنيّة حسنة معها لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مبلغ مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه "حقوق الجوار".

وتركز القضية نفسها على ما إذا كانت "غوغل" انتهكت أوامر مؤقتة أصدرتها هيئة مكافحة الاحتكار التي طالبت بأن تتم المحادثات المذكورة في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشر أخبار يطلب ذلك.

وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار، في بيان: "عندما تصدر الهيئة تعهدا لشركة ما فيتعين عليها الالتزام قلبا وقالبا (بالقرار). وللأسف لم يحدث ذلك هنا".