جنوب أفريقيا... الجيش ينتشر في أماكن حيوية ووزيرة الدفاع تعرب عن تفاجئها مما حدث

قالت وزيرة الدفاع في جنوب أفريقيا، نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، إنه جرى نشر قوات الجيش في أماكن مهمة من البلاد مثل المطارات وسط أعمال عنف مستمرة.

وأضاف الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تتوقع حجم النهب والتخريب الذي حدث في المراكز التجارية، عقب الحكم بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، مشددة على أنها مستمرة في تقدير عدد الجنود المطلوبين، وفقا لوكالة "رويترز".

🔴South Beach 🏖 Spar Tops Erupts Into Chaos🔴



Live visuals of protests 🪧 action in South Beach have erupted into chaos as protesters call for the release of Former President Jacob Zuma pic.twitter.com/J15bByUtjM — The Insight Factor (@insightfactor) July 11, 2021

وتحولت جوهانسبرغ، مساء الأحد، إلى ساحة حرب، بعد انتشار أعمال عنف وفوضى عارمة في شوارعها على خلفية استمرار الاحتجاجات عقب سجن جاكوب زوما الرئيس السابق للبلاد، بعد أن أصدرت المحكمة في حقه عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي، وتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وتعرض عدد من المتاجر في جوهانسبرغ للنهب، وأغلقت العديد من الطرق، وخرج محتجون حاملين العصي في شوارع المدينة، وأعلنت هيئة المخابرات الوطنية اعتقال 62 شخصا.

من جانبه، علق الرئيس الحالي للبلاد، سيريل رامابوسا، بالقول إنه لا يوجد مبرر للعنف، مشيرا إلى أن الاضطرابات "تضر بجهودنا لإعادة بناء الاقتصاد" وسط جائحة كوفيد-19.

وقدم جاكوب زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى "كوفيد-19"، وقال مسؤولون في البرلمان، إن هناك "تعاطفا مع المصاعب الشخصية التي يواجهها الرئيس السابق جاكوب زوما. لكن حكم القانون وسيادة الدستور يجب أن يسودا".