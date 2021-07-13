بالفيديو... تدنيس كنيسة أرمنية في تركيا

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لحادثة تدنيس إحدى الكنائس الأرمنية القديمة الواقعة غربي اسطنبول في تركيا.

وأظهر الفيديو إقدام ثلاثة أشخاص على تسلق باب ​كنيسة​ سورب تاكافور الأرمنية، وعزف الموسيقى والرقص فوق باب مدخل الكنيسة.

وفي السياق نفسه، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن ثلاثة أشخاص تسلقوا باب كنيسة سورب تاكافور الأرمنية وعزفوا الموسيقى فوق الباب في منطقة كاديكوي.

وأشارت إلى أن أفعال الأشخاص الثلاثة أثارت جدلًا واسعًا على المواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقًا ضد ثلاثة أشخاص عزفوا الموسيقى فوق باب كنيسة سورب تاكافور الأرمنية. واعتقلت ​الشرطة التركية​ الأشخاص الثلاثة بتهمة عزف الموسيقى وتسلق جدار الكنيسة.

كما وأعرب وزير الداخلية التركي "عن أسفه لتدنيس ​الكنيسة الأرمنية​". ولفت إلى أنه "لقد تم اعتقال الأشخاص المعتدين من قبل الشرطة، والإجراءات القانونية مستمرة".