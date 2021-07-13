بوتين: بيلاروس شريك كبير وموثوق بالنسبة لروسيا في المجال الاقتصادي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بيلاروس تبقى شريكا كبيرا وموثوقا في المجال الاقتصادي بالنسبة لروسيا.

سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاءه مع نظيره البيلاروسي:

"أود أن أشير إلى أن جمهورية بيلاروس، وأنا هنا لا أتحدث عن خططنا المستقبلية لبناء دولة الاتحاد، ولكن بشكل عام تظل شريكًا كبيرًا وموثوقًا لنا في المجال الاقتصادي".وأضاف بوتين أن التبادل التجاري، خلال العام الماضي، انخفض بشكل طفيف بسبب الوباء بنحو 17 في المئة، وفي الأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى من هذا العام، نما بشكل ملحوظ لأكثر من 37 في المئة.

يذكر أن آخر مرة التقى فيها الرئيسان كانت بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، حيث بحثا ضغوط العقوبات المستمرة على بيلاروس.