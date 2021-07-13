فرنسا: لدينا الوسائل لاحتواء الموجة الرابعة من كورونا

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن لديها الوسائل لاحتواء الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن فرنسا لديها الوسائل للحد من انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة "رويترز".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز، أمس الاثنين، فرض التطعيمات الإجبارية على الأطباء وجميع العاملين في المستشفيات الفرنسية.

وأشار ماكرون إلى أنه، اعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول المقبل، سيتم إجراء الفحوصات وفرض العقوبات.

وقال: "اعتبارا من بداية أغسطس/آب المقبل، في فرنسا، ستتطلب المطاعم والحانات ومراكز التسوق والطائرات وقطارات المسافات الطويلة تصريحا يشير إلى التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية لكوفيد 19".

واعتبارا من 21 تموز/يوليو الجاري، ستكون هناك حاجة إلى تصريح صحي، لحضور المهرجانات والعروض وزيارة مدن الملاهي.