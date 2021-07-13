ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا المتحورة في تركيا

جاء هذا الإعلان على لسان ​وزير الصحة​ التركي، فخر ​الدين​ قوجة، نقلته وكالة "رويترز" قال خلاله إن "عدد ​الإصابات​ بسلالة ​دلتا المتحورة​ من ​فيروس كورونا​ ارتفع في ​تركيا​ إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل سبعة أيام، وأن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20% في العطلة الأسبوعية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع".

وأشار للصحفيين بعد اجتماع ل​مجلس الوزراء​، إلى أن "هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم خاصة في محافظات جنوب شرقي تركيا".

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتحتل تركيا المرتبة السادسة ضمن أكثر 10 دول إصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وكانت تركيا رفعت معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في أول تموز، بعد أن تراجعت الإصابات اليومية بشدة من الذروة التي تجاوزت فيها 60 ألف حالة في ​نيسان​ إلى نحو 5000 إصابة، لكن قوجة حذّر من أن الأرقام ​الجديدة​ تشير إلى اتجاه صعودي.