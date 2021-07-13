البيت الأبيض: جيل بايدن تحضر افتتاح الأولمبياد

قال البيت الأبيض إن سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، تسافر إلى طوكيو لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز الجاري.

وبحسب وكالة "رويترز"، ترأس جيل بايدن الوفد الأمريكي الذي يحضر الافتتاح، حيث لن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن الافتتاح.

وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو/ تموز الجاري، بعد أن منعت اللجنة الأولمبية الحضور الجماهيري.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، خلال اجتماع حكومي، فرض حالة الطوارئ في طوكيو، خلال الفترة ما بين 12 يوليو/ تموز الجاري حتى 22 أغسطس/ أب المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وفي الفترة نفسها، تم تمديد حالة الطوارئ في أوكيناوا ونظام التدابير المعززة في محافظات أوساكا، وسيتاما، وكاناغاوا، وتشيبا.