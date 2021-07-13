المتحدث باسم الحكومة: حادث الانفجار الأخير في طهران لم يكن أمنيا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عدم وجود أدلة تثبت أن حادث الانفجار الذي وقع في متنزه "ملت" في طهران قبل عدة أيــام، كان حادثًا أمنيا.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات تشير إلى أن الانفجار الذي أدى إلى إيجاد حفرة يعود إلى خليط من البنزين والسولار، وفقا لوكالة "فارس".

وأضاف: "وفق تقارير الأجهزة الأمنية لا توجد أي أدلة تثبت أن الحادث الذي وقع في المتنزه كان حادثا أمنيا وبطبيعة الحال فإن الأجهزة المعنية تتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الفاعلين".

وتابع: "حسب التقرير المرفوع من قبل وزارة الداخلية فإن هذا الحادث لا يشبه أيا من أعمال التخريب الأخيرة، ومع ذلك سنعلن للرأي العام حال التوصل إلى أي معلومات جديدة في هذا الصدد".

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى محطات أنابيب النفط والغاز في محافظة خوزستان جنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عدنان غازي، محافظ مدينة شوش في محافظة خوزستان، إن "انفجار في محطة أنابيب نفط وغاز في حي فتح المبين في مدينة شوش، أسفر عن سقوط 3 قتلى و4 مصابين".

وأضاف أن "الحادث وقع في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي".

وأوضح أن "الانفجار ناجم عن تسرب غاز في محطة أنابيب النفط والغاز في تلك المنطقة".

وتابع: "للأسف، لقي ثلاثة خبراء من العاملين بشركة النفط والغاز مصرعهم، كما أصيب 4 أشخاص آخرون كانوا موجودين بالقرب من موقع الانفجار بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".