مسؤول إيراني يكشف حجم زلزال هز محافظة فارس

قال المدير العام لمركز الطوارئ في محافظة فارس الإيراني، مهدي آزادي، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، هزّ منطقة بابامنير في مدينة ممسني (غربي المحافظة الجنوبية)، اليوم.

© AFP 2021 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 4.7 درجة یضرب جنوب إيران مساء اليوم الثلاثاء، عن آزادي، أن الزلزال الذي هز محافظة فارس، اليوم، لم يسفر عن أي أضرار، وبأنه بحسب التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، ومديرية ممسني، لم يسجل الزلزال أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، حتى الآن، في المحافظة.

وأكد مهدي آزادي أن زلزالا بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب، اليوم، مدينة ممسني في محافظة فارس (جنوبي البلاد)، في وقت أشار مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن هذا الزلزال وقع في الساعة الثالثة و41 دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء، عند التقاء خطي الطول الشرقي 50:88 والعرض الشمالي 29:87 درجة، على عمق 8 كلم من سطح الأرض.