نقل ضابطي شرطة أمريكيين إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهما في ماريلاند

أصيب اثنان من ضباط الشرطة الأمريكية، في إطلاق نار صباح اليوم في بالتيمور في ولاية ماريلاند، فيما نقل أحد المشتبه بهم إلى المستشفى، حسبما ذكرت إدارة شرطة مقاطعة بالتيمور، اليوم الثلاثاء.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت شرطة الولاية في تغريدة على "تويتر": "مشهد نشط في سيكيوريتي سكوير مول حيث أصيب في وقت سابق ضابطا إنفاذ قانون، وتم نقل أحد المشتبه بهم إلى المستشفى بالإضافة إلى أفراد إنفاذ القانون".

في هذه اللحظة، تتواجد شرطة المقاطعة والمحققون في مكان إطلاق النار الذي وقع هذا الصباح في ساحة انتظار بالقرب من مبنى 6900 من شارع سيكيوريتي، وفقا لإدارة الشرطة.

Detectives with the #BCoPD are on the scene of a shooting that occurred this morning in the parking lot of Security Square Mall. Two #Baltimore City officers with the WATF were injured. The suspect was also transported to an area hospital injured. — Baltimore County Police Department (@BaltCoPolice) July 13, 2021

أقرأ أيضا: قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

في الأسبوع الماضي، أطلق النار على اثنين من العملاء الفيدراليين للمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وأحد ضباط الشرطة أثناء إجراء تحقيق في شيكاغو، إلينوي.

في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في ولايته في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.