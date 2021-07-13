برلمان ليتوانيا يوافق على الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء

وافق برلمان ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، على الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء، وتقييد حقوقهم في الاستئناف في محاولة لردع أعداد كبيرة من عبور الحدود مع بيلاروسيا.

وصوت نحو 84 عضوا في البرلمان البالغ إجمالي مقاعده 141 مقعدا، لصالح تمرير القانون، بحسب "رويترز".

وبتصويته على القانون تجاهل البرلمان الليتواني احتجاجات الصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية أخرى تقول إن هذا القرار ينتهك التزامات دولة ليتوانيا الدولية وحقوق المهاجرين.

ويأتي تمرير القانون بعد أن دخل قرابة 1700 مهاجر ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير مشروعة من بيلاروسيا هذا العام، من بينهم أكثر من 1000 مهاجر خلال شهر يوليو/ تموز فقط، بحسب بيانات جهاز حرس الحدود في ليتوانيا.

وعلى خلفية هذه الأعداد، اتهم غابريليوس لاندسبرجيس وزير الخارجية الليتواني، بيلاروسيا أمس الاثنين، باستخدام الهجرة غير المشروعة كسلاح سياسي للضغط على الاتحاد الأوروبي، إثر فرض التكتل عقوبات على مينسك.

وقال وزير الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن بيلاروسيا تقوم بنقل مهاجرين من الخارج جوا وترسلهم عبر الحدود إلى دول الاتحاد.