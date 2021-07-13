أمريكا تخفض التحذير من السفر إلى ألمانيا والنمسا للمستوى الثاني

خفضت الولايات المتحدة مستوى تحذيرها من السفر على خلفية جائحة كورونا، إلى ألمانيا والنمسا، ودول أوربية أخرى عديدة.

جاء هذا في إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

وفي تحذير محدث بتاريخ أمس الاثنين، خفضت وزارة الخارجية تحذير السفر إلى ألمانيا والنمسا من المستوى الثالث وهو "إعادة النظر في السفر"، إلى المستوى الثاني وهو "توخي مزيد من الحذر".

كما تم تخفيض تحذيرات السفر إلى بلغاريا، وجمهورية التشيك، وصربيا، بالإضافة إلى أرمينيا.

ووفقا للتحذير، فإن خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد قد يتم تخفيضه إذا كان الشخص حاصل على اللقاح بشكل كامل.

ومع ذلك، دعت وزارة الخارجية أيضا إلى ممارسة المزيد من الحذر في ألمانيا بسبب الإرهاب.

وكانت البيت الأبيض أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تواصل تقييم قيودها للسفر الخاصة بجائحة كورونا، للزائرين الدوليين.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، آنذاك إن مسؤولين أمريكيين لا يزالون على اتصال مع نظرائهم في كندا وأوروبا ومناطق أخرى لتحديد متى وكيف سيتم رفع قيود السفر بشكل آمن.