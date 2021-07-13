وفد أفغاني يتوجه إلى الدوحة لبدء محادثات مع طالبان الجمعة المقبل

كشف مصدر أفغاني حكومي أن وفدا أفغانيًا رسميا، يضم الرئيس السابق حامد كرزاي، و رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، يتوجه، الجمعة المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن هدف زيارة الوفد الأفغاني إلى الدوحة هو إجراء محادثات مع حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ومسؤولين قطريين، بهدف التوصل لحل للأزمة الأفغانية.

وتابع المصدر: "إن الوفد يضم حامد كرزاي وعبد الله عبد الله ويونس قانوني وكريم خليلي وبابار فرهمند وإكرام خبالواك"، مشيرا إلى أنهم سيغادرون إلى الدوحة يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأفغاني السابق كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية قد أكدا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام تدخل "وضعا خطيرا".

وفي فبراير/ شباط 2020، وقعت واشنطن اتفاق سلام مع حركة "طالبان" هو الأول منذ الحرب التي تجاوز عمرها 18 عاما.

ونص الاتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وإطلاق حوار بين الأفغان لتبادل الأسرى.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان، وأعلنت أنها أكملت أكثر من 90 في المئة من عملية الانسحاب المقرر استكمالها في الـ 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتسبب انسحاب القوات الأمريكية في تنامي نفوذ "طالبان"، التي كان الجيش الأفغاني يحارب مسلحيها بدعم من القوات الأمريكية والأجنبية التي كانت موجودة في البلاد.