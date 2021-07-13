رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري محادثات ثنائية مع الرئيس البرازيلي

أجرى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت محادثات ثنائية مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، هي الأولى منذ تولي منصبه رسميا، تناولت دعم سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في سلسلة تدوينات.

وقالت إن بينيت تحدث، اليوم، مع بولسونارو، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه، مشيرة إلى أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين.

وتابعت: "اتفق الزعيمان على تعزيز العلاقات ودعم التعاون في كل المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات التكنولوجيا".

وخلال المحادثات توجه الرئيس البرازيلي بدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة بلاده في أقرب وقت ممكن، بينما وجّه رئيس وزراء إسرائيل دعوة مماثلة للرئيس البرازيلي.

ودعا الرئيس البرازيلي رئيس الوزراء لزيارة البرازيل في أقرب وقت ممكن، ومن جانبه وجّه رئيس الوزراء الدعوة إلى الرئيس البرازيلي لزيارة إسرائيل.



وقال رئيس الوزراء بينيت للرئيس البرازيلي إنه سيكون مسرورًا لاستضافته في مقر السفارة البرازيلية في أورشليم بعد افتتاحها. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 13, 2021

كما أكد رئيس وزراء إسرائيل أنه سيكون مسرورا، في حال استضاف الرئيس البرازيلي في مقر سفارة البرازيل في القدس، بعد افتتاحها.