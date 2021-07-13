أمريكا تعلن سحب 95% من قواتها في أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن الخاص بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل كامل بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "مع استمرار عملية الانسحاب من أفغانستان، تقدر القيادة المركزية أننا أكملنا أكثر من 95% من مجمل عملية الإخلاء".

وأضافت: "سلمت الولايات المتحدة رسميا 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، وما يقرب من 17074 قطعة من المعدات إلى القوات الحكومية للتصرف فيها"، لافتة إلى أن "هذا العتاد ليس دفاعيا أو معدات رئيسية".

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، مغادرة أفغانستان بحلول الموعد نفسه.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلن، في وقت سابق، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة باغرام، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.