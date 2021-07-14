رئيسي: إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين حتى تحرير القدس

أكد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، أن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين، وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي وكل من: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وهنأ هنية والنخالة خلال الاتصالات الهاتفية، الرئيس الإيراني المنتخب بالفوز برئاسة إيران.

وجدد هنية والنخالة الشكر لإيران لدعمها القضية الفلسطينية.

وبحسب وكالة "أرنا"، أكد هنية متانة العلاقة بين حركة حماس وإيران، مستعرضا نتائج معركة سيف القدس والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني،

من جهته، أكد الرئيس الإيراني المنتخب لهنية والنخالة أن "إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين، وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس".

وجدد رئيسي في اتصاله مع هنية والنخالة "التهنئة فيما وصفه بـ "الانتصار العظيم" في معركة سيف القدس.

وقال رئيسي إن "هذه المعركة فتحت صفحة جديدة في المقاومة أمام المحتلين، وأثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية".

كما أدان رئيسي مواصلة الحصار على غزة، مؤكدا أن هذا الحصار يتعارض وقواعد القانون الدولي، وأنه لا بد أن ينتهي هذا الحصار.

وعقب انتخاب رئيسي في 19 يونيو/حزيران الماضي، باركت عدة فصائل فلسطينية انتخاب رئيسي، وثمنّت "الدور الإيراني الكبير في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".