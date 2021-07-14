محكمة أمريكية تتهم أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحفي

قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن محكمة في نيويورك اتهمت أربعة إيرانيين يوم الثلاثاء، بالتخطيط لخطف صحفي يقيم في الولايات المتحدة.

وأضافت في بيان أن المشتبه بهم من ضباط أو عملاء المخابرات الإيرانية.

وتابع البيان، أنهم خططوا لخطف صحفي من بروكلين لم يُعلن عن اسمه كان نشطا في مجال حقوق الإنسان ومنتقدا للحكومة الإيرانية.

وقالت أودري ستراوس المدعية الأمريكية بالمنطقة الجنوبية من نيويورك، "خطط المدعَى عليهم الأربعة لخطف مواطن أمريكي من أصل إيراني كان منتقدا لطغيان النظام".

وأكدت أنهم كانو يريدون أخذ ضحيتهم المستهدفة إلى إيران عنوة، حيث مصير الضحية غامض على أفضل تقدير.