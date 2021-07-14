كوريا الجنوبية تفرض قيودا أشد صرامة مع تزايد إصابات كورونا بأرقام قياسية

شددت كوريا الجنوبية قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، لمكافحة أسوأ انتشار لوباء كورونا بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى رقم قياسي جديد مسجلة 1615.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحصيلة اليومية في البلاد تجاوزت الرقم القياسي السابق للإصابات المسجلة والتي بلغت 1378، لتزيد المخاوف بشأن التفشي السريع لسلالة دلتا الأشد عدوى مع بطء حملة التطعيم.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "العدوى انتشرت بسرعة في مناطق حول العاصمة سيؤول والمناطق المجاورة التي تنتشر فيها سلالة دلتا".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن الحكومة ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي في أغلب أنحاء البلاد إلى المستوى الثاني باستثناء بعض المناطق الجنوبية.