لافروف يناقش مع نظيره الباكستاني تعزيز الشراكة بين البلدين والتطورات الأخيرة في أفغانستان

ناقش وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال قريشي، في تغريدة، اليوم الأربعاء "سعدت بمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكدت له التزام باكستان بتعزيز الشراكة مع موسكو، وإقامة علاقة طويلة الأمدد ومتعددة الجوانب معها".

Pleased to meet FM #SergeyLavrov & reiterated 🇵🇰 commitment to Russia, a partner with whom we look forward to forging a long-term and multi faceted relationship. Discussed the recent developments in Afghanistan & shared Pakistan’s support for an Afghan led & owned peace process. pic.twitter.com/MhNddNFlu9 — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 14, 2021

وأضاف "ناقشنا التطورات الأخيرة في أفغانستان، وتأكيد وتأييد إسلام أباد لعملية سلام يقودها الأفغان أنفسهم".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.