شنغهاي للتعاون" تدعو أطراف النزاع في أفغانستان إلى الامتناع عن استخدام القوة"

دعت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأربعاء، أطراف النزاع في أفغانستان إلى الامتناع عن استخدام القوة والإجراءات التي قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها على حدود الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص البيان الختامي عقب الاجتماع في صيغة مجموعة اتصال منظمة شنغهاي للتعاون - أفغانستان: "نحث جميع الأطراف المشاركة في الصراع في أفغانستان على الامتناع عن استخدام القوة والأعمال التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وعواقب لا يمكن التنبؤ بها في مناطق حدود أفغانستان مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون".

وشدد البيان على أن وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون يؤيدون "تشكيل أفغانستان كدولة مستقلة ومحايدة وموحدة وسلمية وديمقراطية ومزدهرة"، ويعتبرون تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد "من أهم الأمور لضمان الأمن في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضاف البيان: "تؤكد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون استعدادها لمواصلة تطوير التعاون مع أفغانستان في مكافحة التحديات والتهديدات للأمن في المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والجرائم المتصلة بالمخدرات بجميع أشكالها ومظاهرها، من أجل مقاومة "المعايير المزدوجة" بشكل مشترك في حل هذه التحديات".