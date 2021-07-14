تفشي كورونا بين أفراد طاقم حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث"

تفشى فيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" في أولى رحلاتها التشغيلية مع قافلة من سفن البحرية الملكية في المياه الآسيوية.

كشفت هيئة البث والإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن نحو 100 إصابة بالفيروس التاجي سجلت على متن "الملكة إليزابيث"، مشيرة إلى أن عدة سفن مرافقة لها في المهمة تضررت أيضا جراء هذا التفشي.

وصرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، بأن جميع أفراد طاقم "الملكة إليزابيث" خضعوا للتطعيم بجرعتي اللقاح، مشددا على أن التفشي الحالي تحت السيطرة.

وأشار متحدث باسم البحرية البريطانية إلى أن الفحوصات الروتينية كشفت إصابة عدد قليل من البحارة المشاركين في المهمة بمرض "كوفيد-19"، مضيفا أن هذا الأمر لن يؤثر على المهمة. بحسب "السومرية نيوز".

Thanks to @RFATidespring for a top-up of fuel this morning! ⛽️@RFAHeadquarters are always ready to RAS (Replenishment at Sea) and keep the ships of #CSG21 sailing on.⚓️ pic.twitter.com/EcSsiqoTgC — HMS Queen Elizabeth🇬🇧 (@HMSQNLZ) July 9, 2021

وتحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، ثماني مقاتلات بريطانية من طراز إف-35بي وعشر طائرات إف-35 أمريكية بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.

The Queen is the Sponsor of HMS Queen Elizabeth, one of the two largest warships ever built by @RoyalNavy.



HM named @HMSQNLZ on 4th July 2014 at Rosyth, Scotland and attended the ship’s Commissioning Ceremony in Portsmouth in 2017. pic.twitter.com/ruUc6EKMUU — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

وتقود حاملة الطائرات القافلة إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم في رحلتها التي ستقطع 26000 ميل بحري على مدى 28 أسبوعا. وستنضم إلى المجموعة مدمرة أمريكية وفرقاطة من البحرية الهولندية.