الصين... بدء بناء أول مفاعل نووي تجاري في العالم

أعلنت الصين، أمس الثلاثاء، البدء في بناء أول مفاعل نووي تجاري في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأن الصين بدأت في بناء أول مفاعل نموذجي صغير تجاري في العالم، وذلك بمقاطعة هاينان الجزرية، جنوبي البلاد.

وتم تطوير تكنولوجيا على يد مطوري الشركة النووية الوطنية الصينية، لاستخدامها في المفاعل الجديد، وأطلقوا عليها اسم تكنولوجيا "لينغلونغ وان" (ACP100).

ويقع مشروع أول مفاعل تجاري في العالم، في محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، ومن المقرر أن يكون مفاعل الماء المضغوط النموذجي الصغير متعدد الأغراض.

ويعتبر هذ المفاعل إنجااز هائلا للابتكار المستقل، وذلك بعد "هوالونغ وان"، وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث مصمم محليا.

وصممت الشركة النووية الوطنية الصينية، مفاعل "لينغلونغ وان" بسعة 125 ميغاواط لتوليد الكهرباء والتدفئة الحضرية والتبريد الحضري وإنتاج البخار الصناعي إضافة إلى تحلية مياه البحر.