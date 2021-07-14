أوليانوف: ننتظر استئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر استئناف الجولة السابعة من مفاوضات إحياء "الاتفاق النووي الإيراني"، دون تأخير غير مبرر.

موسكو - سبوتنيك.وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع الصفقة النووية مع إيران:

"نستقبل هذا التاريخ [الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية]، على أمل استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ، في شكلها الأصلي. ننتظر استئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا في هذا الشأن، دون تأخير غير مبرر".

وكان أوليانوف أعلن، في وقت سابق، أن موعد بدء الجولة السابعة من المفاوضات لم يتضح بعد، لكن من المفترض أنها ستكون الجولة الأخيرة.

إلى ذلك، اختتمت، الشهر الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا، الجولة السادسة للمفاوضات المتواصلة، منذ نيسان/أبريل الماضي، للعودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية؛ والتي تنص أيضًا على عودة واشنطن إلى الاتفاق.

واتفقت أطراف الاتفاق النووي الإيراني (الصين، روسيا، أميركا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء؛ لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.

وتوصلت إيران مع مجموعة "5+1"، في يوليو/تموز 2015، إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، حول برنامج طهران النووي.