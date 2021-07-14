جنوب أفريقيا تبحث نشر مزيد من قوات الجيش لقمع أعمال النهب والتخريب

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا أنها تبحث التوسع في نشر قوات الجيش، لقمع المشاركين في أعمال النهب والعنف، التي تشهدها البلاد منذ أيام.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن مكتب الرئيس، سيريل رامافوزا، بحسب وكالة "رويترز".

وأدلى الرئيس رامافوزا بهذه التصريحات أثناء مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية حول طرق معالجة الاضطرابات المستمرة، حيث حث القادة رئيس البلاد على نشر مزيد من القوات.

وقال البيان إن: "الرئيس رامافوزا رحب باقتراحات القادة السياسيين وقال إن الانتشار الموسع لقوات الدفاع الوطنية قيد المعالجة".

وتشهد البلاد منذ نحو أسبوع احتجاجات تضمنت أعمال نهب للمتاجر والشركات متحدين بذلك دعوات الحكومة لوقف أعمال العنف المستمرة، التي أودت بحياة أكثر من 70 شخصا وألحقت أضرارا بمئات الشركات وتسببت في إغلاق مصفاة نفط.

واندلعت الاحتجاجات في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، الأسبوع الماضي، لتقاعسه عن التعاون مع تحقيق في فساد، واتسع نطاق الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف وغضب شعبي متصاعد بسبب صعوبات المعيشة وعدم المساواة بعد 27 عاما على إلغاء سياسة الفصل العنصري.

ونهب مثيرو الشغب مراكز تسوق ومخازن أو أضرموا فيها النار في عدة مدن معظمها في إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، ومدينة جوهانسبرج كبرى مدن البلاد، وإقليم خاوتينج المحيط بها.