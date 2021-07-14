إسرائيل... المعارضة تعلق مشاركتها في اللجان البرلمانية بالكنيست

احتجت المعارضة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، على ما صفته بتمثيلها الضعيف في اللجان البرلمانية بالكنيست، وقررت تعليق مشاركتها في جلسات تلك اللجان حتى إشعار آخر.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مائير ياروش، عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراة" (يهودية التوراة)، أحد أحزاب المعارضة اليمينية، بحسب قناة "i24news" في نسختها العربية.

واتهم ياروش الحكومة بعدم احترام الكنيست، واصفا تشكيلة اللجان البرلمانية بـ "المشوهة تماما"، والتي "لا تعكس ميزان القوى".

وقال في هذا الصدد: "لا يوجد توازن بين الائتلاف والمعارضة في اللجان الهامة"، مضيفا "من اليوم لن نشارك في نقاشات هذه اللجان، لا مصلحة لنا في ذلك".

واوضح أن لجنة الكنيست (إحدى اللجان البرلمانية) على سبيل المثال تتشكل من 9 أعضاء من الائتلاف الحكومي مقابل 6 من المعارضة.

والأحد الماضي، وافقت اللجنة المنظمة وهي التي تقوم بتنظيم عضوية ممثلي الكتل في اللجان الدائمة بالكنيست (11 لجنة)، على تشكيلة تلك اللجان بتأييد 17 من أعضائها مقابل معارضة 13 آخرين.

ومنذ 13 من الشهر الماضي، قاد نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" ائتلافا حكوميا يضم 7 أحزاب أخرى من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، مسدلا الستار على 12 عاما من حكم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي يقود المعارضة حاليا.