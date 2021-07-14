الجيش الإسرائيلي يقول إنه اكتشف مستودع أسلحة لـ "حزب الله" بجوار مدرسة جنوبي لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه رصد مخزن أسلحة تابع لـ "حزب الله" اللبناني على بعد أمتار قليلة من إحدى المدارس في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وأضاف الجيش في بيان على موقعه مرفقا بفيديو توضيحي: "يستخدم حزب الله بشكل مستمر الأصول المدنية كتكتيك عملياتي للنشاط العسكري".

وقال إنه من بين آلاف الأهداف التي يضمها "بنك الأهداف" الإسرائيلي تم رصد مستودع يحتوي على ذخيرة - أقيم وسط السكان المدنيين في لبنان، مضيفا " كان حزب الله ينوي استخدامه (مستودع الذخيرة) ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

מחסן אמל"ח במרחק 25 מטרים מבית ספר:

כך משתמש חיזבאללה בנכסים אזרחיים לפעילות צבאית>>https://t.co/Nm4ikBvPTn pic.twitter.com/pq7OCNwPMK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 14, 2021

وتابع: "يقع الهدف على بعد 25 مترا من المدرسة الرسمية لقرية عبا، عاصمة قضاء النبطية"، معتبرا أن "قرب الأسلحة من المدرسة يعرض أكثر من 300 تلميذ بريء للخطر".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "هناك الآلاف من أهداف حزب الله المماثلة التي تعرض مواطني لبنان للخطر - لكن الجيش الإسرائيلي سيتخذ جميع الإجراءات لتقليل الضرر بالمدنيين، ومع ذلك فإننا لن نتردد في إصابة أهداف نشطة".