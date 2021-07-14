إعلام: رئيس وزراء إسرائيل يزور واشنطن الشهر المقبل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يعتزم التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف أغسطس/ آب المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي منصبه.

ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بينيت سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول لقاء يجمعهما منذ تولى منصبه.

Prime Minister @NaftaliBennett will fly to Washington in August to speak to #US President @JoeBiden on issues pertaining to #Iran.https://t.co/TVP0yZA4UZ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 14, 2021

وقالت الصحيفة إن قناة "إن 12" الإسرائيلية، نشرت الخبر، مشيرة إلى أن بينيت سيبحث مع بايدن، العديد من القضايا، وأبرزها الوضع مع إيران.

ولفتت إلى أن الجانبين سيبحثان تطورات الوضع مع إيران إثر تولي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي سيتولى مهام منصبه الشهر المقبل.

وستكون زيارة بينيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي أول زيارة علنية يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد منذ تولى منصبه، في يونيو/ حزيران الماضي.

ورغم ذلك لم يتم تأكيد أو نفي هذه الأنباء من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي حتى الآن.