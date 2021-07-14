هيئة الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا إيرانيا في يونيو

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو/ حزيران ولا قبل عام.

كما كشفت البيانات أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد إجمالا 10.8 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل عشرة ملايين طن قبل عام، وفقا لـ "رويترز".

وفي وقت لاحق من الشهر، تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي. وتعتبر أرقام المؤسسة مرجع الصناعة فيما يتعلق بواردات البلاد النفطية.

وأعلنت طهران، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على رفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالنفط، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، ولعدة أسابيع في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.