أمريكا تسير رحلات لإجلاء طالبي اللجوء من أفغانستان في نهاية يوليو

كشف مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن بلاده ستبدأ في تسيير رحلات لإجلاء جزء من الأفغان المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة للولايات المتحدة، في الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الإدارة لا تعتزم كشف تفاصيل عن موعد قيام الرحلات لأسباب تتعلق بـ "الأمن التشغيلي".

وفي وقت سابق ذكرت "رويترز"، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المتوقع أن تعلن عن بداية برنامج يطلق عليه "لجوء حلفاء العملية".

ومن المقرر أن يدير السفير المخضرم، تريسي جاكوبسون، وحدة تنسيق الإجلاء التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم ممثلين من وزارت الدفاع والأمن الوطني، بحسب مسؤولين.

يأتي هذا عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان.

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، مغادرة أفغانستان بحلول الموعد نفسه.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلن، في وقت سابق، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة "باغرام"، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.