إيران تعلن السيطرة على حريق في منشأة للبتروكيماويات

قالت السلطات الإيرانية، إنها سيطرت على حريق بخزان للبتروكيماويات جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات، في استمرار لسلسلة من الانفجارات والحرائق، التي تقع بالمنشآت الصناعية والبنى التحتية للطاقة في الأشهر الماضية.

طهران - سبوتنيك . ونقل التلفزيون الرسمي عن فريدون بنداري، محافظ مدينة ماهشهر، قوله: "لقد تمت السيطرة على حريق جزئي في خزان للبتروكيماويات في منشأة أمير كبير للبتروكيماويات".

وقال إن أسباب الحريق لم تعرف بعد، مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وبمنشآت كهرباء وطاقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في إحدى المناسبات أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.