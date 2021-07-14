واشنطن تبدأ إجلاء المتعاونين الأفغان مع قواتها في آخر أسبوع من يوليو

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العمل جار في الكونغرس بغية تمرير الموافقة على منح التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء، موضحة أن رحلات الطيران المخصصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص سوف تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي بواشنطن: "نعمل مع الكونغرس لتغيير قوانين التفويض بغية تمرير الموافقة على التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء، نحرص على تنفيذ هذا الأمر بشكل سريع ومحترف"، وقبل خروج القوات من أفغانستان.

وأعلنت إطلاق اسم عملية "ملاذ الحلفاء" للأفغان المؤهلين والمهتمين وعائلاتهم ممن تعاونوا مع الولايات المتحدة، موضحة "رحلات الطيران المخصصة لذلك الغرض تنطلق خارج أفغانستان في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو الجاري".

وأوضحت أن عدد هؤلاء الأشخاص لا يمكن الإفصاح عنه لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق ذكرت "رويترز"، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المتوقع أن تعلن عن بداية برنامج يطلق عليه "لجوء حلفاء العملية".

ومن المقرر أن يدير السفير المخضرم، تريسي جاكوبسون، وحدة تنسيق الإجلاء التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم ممثلين من وزارت الدفاع والأمن الوطني، بحسب مسؤولين.

يأتي هذا عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان.