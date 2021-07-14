شويغو: روسيا خلال العملية في سوريا اختبرت أكثر من 320 نوعا من الأسلحة المختلفة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي اختبر خلال العملية في سوريا أكثر من 320 نوعا من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك مروحيات شركة "روستفيرتول"، التي "خضعت لتغييرات كبيرة" خلال العملية.

روستوف على الدون - سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع مع موظفي شركة "روستفيرتول":

"لقد اختبرنا أكثر من 320 نوعًا من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك مروحيات الخاصة بكم".

وفي السابع والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع:

"وفقًا لعدد من المؤشرات، هي [الأسلحة الروسية] ببساطة فريدة من نوعها، بما في ذلك ما تم تأكيده أثناء الأعمال القتالية الحقيقية خلال العملية ضد الإرهابيين في سوريا".