البيت الأبيض: سنواصل المحادثات النووية مع إيران

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات النووية مع إيران.

جاء هذا بعد الإعلان عن "مؤامرة إيرانية لاختطاف صحفية مقيمة في الولايات المتحدة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت لائحة اتهام لوزارة العدل الأمريكية، تم الكشف عنها، أمس الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات لأربعة إيرانيين في مؤامرة اختطاف الصحفية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن تندد بالمؤامرة.

ويوم الاثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي مستعد لاستئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني، بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة من المفاوضات.

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق.

ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، ولكن في عام 2018 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.