بوش: الانسحاب من أفغانستان "خطأ"... "طالبان" ستذبح النساء والمتعاونين... فيديو

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، عن اعتراضه على انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، معتبرا أن القرار "خطأ ستعاني منه النساء والفتيات الأفغانيات".

وقال بوش، الذي أرسل قوات بلاده إلى أفغانستان عام 2001، عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأربعاء، إن "النساء والمتعاونين الأفغان مع الجيوش الغربية سيتركون ليذبحوا من قبل هؤلاء الناس المتوحشين جدا (في إشارة لحركة طالبان) وهذا يحزنني".

ومضى معلقا على القرار: "أعتقد ذلك خطأ لأن العواقب ستكون وخيمة جدا... النساء والفتيات الأفغانيات سيعانين من ضرر لا يوصف"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ومنذ مطلع مايو/أيار الماضي، بدأ 9500 جندي (2500 أمريكي و7 آلاف من دول أخرى بالتحالف) انسحابهم من أفغانستان، لينهوا بذلك تدخلا عسكريا استمر عشرين عاما في البلد الفقير.

وكان بوش قد أعلن الحرب على أفغانستان بعدما رفضت حركة "طالبان" التي كانت تسيطر على البلاد آنذاك تسليم زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامه بن لادن.

ويتزامن انسحاب "الناتو" بقيادة أمريكا من أفغانستان مع عودة "طالبان" للسيطرة على مساحات واسعة من البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في الدولة الواقعة بأسيا الوسطى.