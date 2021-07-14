الخارجية الأمريكية: العودة للاتفاق النووي ستحسن موقفنا أمام التحديات الإيرانية الأخرى

قالت الولايات المتحدة، إن العودة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت منه في 2018، سوف يجعلها في موقف أفضل في التعامل مع ما وصفته بالتحديات الأخرى التي تتسبب بها إيران.

القاهرة – سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، "كل تحد نواجهه مع إيران يزداد تعقيدا وصعوبة كلما خرج برنامجها النووي عن السيطرة".

وأضاف بقوله "الاتفاق النووي كان ناجحا، حين كان مفعلا، في الحد من قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي، ولهذا نسعى للعودة للامتثال المتبادل".

واستمر برايس بقوله: "منذ انسحابنا من الاتفاق النووي لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بالتحديات التي نواجهها مع إيران".

وأكد أن "تقييد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم عبر العودة للاتفاق النووي سيضعنا في موقف أفضل في التعامل مع التحديات الأخرى، مثل الهجمات من جانب الفصائل المدعومة من إيران ومحاولة الاختطاف".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في إشارة لإعلان القضاء الأمريكي، أمس، توجيه الاتهام لعناصر يعملون لصالح الاستخبارات الإيرانية، بمحاولة اختطاف صحفية معارضة مقيمة في الولايات المتحدة.