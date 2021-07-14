نائب رئيس الوزراء الروسي يؤكد على فرص التعاون بين موسكو وواشنطن في مراقبة حرائق الغابات

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، على وجود إمكانية للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مراقبة حرائق الغابات، وذلك خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، الذي عقد في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وأشار تشيرنيشينكو إلى أن روسيا والولايات المتحدة من بين الدول التي لديها أكبر كميات من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يعني أنه يمكنهما التعاون بشكل فعال في حل هذه المشكلة.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لنائب رئيس الوزراء الروسي: "على وجه الخصوص، يمكن التعاون في مجال مراقبة حرائق الغابات - وهي كارثة تعاني منها العديد من الدول. وفي هذه القضية، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على العمل معًا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أعلن يوم الاثنين، أن موسكو على عكس واشنطن، تتعامل بمسؤولية مع موضوع مكافحة تغير المناخ، وتهدف لتحقيق أهداف جديدة في هذا المجال، وتأمل روسيا أن تتصرف الولايات المتحدة بشكل أكثر واقعية في ظل الإدارة الجديدة.