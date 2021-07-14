مسؤول أمريكي: غياب القيود عن برنامج إيران النووي يجعل تهديده أكثر خطورة

قال مسؤول أمريكي، إن إنهاء البرنامج النووي الإيراني، لا يزال يمثل أحد أهم بواعث القلق للولايات وأكثرها إلحاحا.

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي اليوم الأربعاء في الذكرى السادسة للتوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، بحسب مجلة "بوليتيكو".

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف المجلة عن هويته: "كل تحد وتهديد نواجهه من إيران يصبح أكثر وضوحا وخطورة في ظل عدم وجود قيود لبرنامجها النووي".

وشدد على أن بلاده لا تزال ترغب في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من مزاعم عن محاولة اختطاف إيرانية لصحفية أمريكية تدعى مسيح علي نجاد.

وأظهرت لائحة اتهام لوزارة العدل الأمريكية، تم الكشف عنها، أمس الثلاثاء، أنه تم توجيه اتهامات لأربعة إيرانيين في مؤامرة اختطاف الصحفية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات النووية مع إيران.

ويوم الاثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي مستعد لاستئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني، بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة من المفاوضات.

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق.

ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، ولكن في عام 2018 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.